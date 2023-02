Speciale energia: Ucraina, Ukrenergo, danneggiate reti elettriche nelle regioni di Kharkiv e Sumy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle regioni di Kharkiv e Sumy, in Ucraina, sono state danneggiate le reti elettriche, lasciando un certo numero di insediamenti senza corrente. Lo ha riferito la società energetica nazionale Ukrenergo. "Nelle regioni di Kharkiv e Sumy, a seguito di bombardamenti, ci sono danni alle reti di energia elettrica e insediamenti rimangono senza corrente. I lavori di riparazione sono in corso", si legge in un messaggio della società su Telegram. Inoltre, Ukrenergo ha dichiarato che ieri sera è stata ripresa l'alimentazione elettrica della regione di Odessa, ma al momento nella città vengono ancora applicate delle restrizioni. (Kiu)