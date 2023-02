Speciale energia: Romania, ministro Energia, la decarbonizzazione senza il nucleare non si può fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un processo di decarbonizzazione duraturo sono necessarie quante più fonti di produzione di energia possibili con basse emissioni di CO2: tale processo senza energia nucleare non può essere realizzato. Lo ha scritto su Facebook il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, che è presente alla riunione informale dei ministri dell'Energia e dei Trasporti degli Stati membri dell'Unione europea, che si sta svolgendo a Stoccolma, in Svezia. "All'incontro informale dei ministri dell'Energia e dei Trasporti degli Stati membri dell'Unione Europea, siamo stati accolti da Ebba Busch - vice primo ministro e ministro dell'Energia, delle Imprese e dell'Industria della Svezia e Andreas Carlson, ministro delle Infrastrutture e dell'Edilizia di Svezia. Abbiamo lanciato un messaggio: per un processo di decarbonizzazione duraturo, abbiamo bisogno di quante più fonti di produzione di energia possibili con basse emissioni di CO2. In più, la decarbonizzazione senza il nucleare non si può fare", ha scritto Popescu. Il ministro ha affermato che oggi e domani si discuterà delle modalità di cooperazione tra gli Stati membri Ue per raggiungere gli obiettivi proposti nel campo dell'energia, ma anche dei trasporti, "per lasciare un'eredità verde alle generazioni future". (Rob)