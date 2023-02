Speciale energia: Francia lancia alleanza nucleare europea, Italia non firma bozza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e altri dieci Paesi Ue hanno firmato una bozza di dichiarazione sull'alleanza sul nucleare proposta da Parigi. A quanto si legge in un tweet pubblicato da una giornalista dell'agenzia francese "Contexte", Italia e Svezia, invitate alla riunione, non avrebbero ancora firmato il testo. I Paesi firmatari sono Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Come si legge nel testo proposto, nell'incontro al Consiglio informale Energia svoltosi ieri a Stoccolma, i ministri dell'Energia degli Stati firmatari hanno concordato che "l'energia nucleare è uno dei tanti strumenti per raggiungere i nostri obiettivi climatici, come produzione di energia di base e sicurezza di approvvigionamento". Inoltre, nella bozza si afferma che i ministri "hanno concordato di promuovere una più stretta collaborazione tra i rispettivi settori nucleari nazionali, per garantire le migliori cooperazioni attraverso le catene di approvvigionamento e di esplorare programmi di formazione congiunti e progetti industriali, al fine di sostenere nuovi progetti, anche basati su tecnologie innovative, nonché lo sfruttamento delle centrali esistenti". Sarebbero state discusse, infine, anche "le possibilità di un'ulteriore cooperazione scientifica e di un'applicazione coordinata delle migliori pratiche nel campo della sicurezza". (Beb)