Speciale energia: Grecia, ministro Ambiente annuncia bonus elettricità per famiglie a marzo

- Le famiglie della Grecia beneficeranno di sussidi per l’energia elettrica pari a 40 euro per megawattora nel mese di marzo. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Ambiente e dell’energia, Kostas Skrekas, citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. L’importo della sovvenzione rimarrà invariato rispetto a febbraio, mentre i tassi annunciati dai fornitori risultano per la maggior parte inferiori. La società elettrica Public Power Corporation, ad esempio, garantirà ai suoi clienti una tariffa di 15,5 centesimi per chilowattora. “Il popolo greco è stato tenuto a distanza dall’impatto estremamente severo della crisi energetica” che ha colpito il mercato globale all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, ha dichiarato Skrekas. Il governo del primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, rimane infatti impegnato a garantire la sicurezza energetica del Paese, ha aggiunto. (Gra)