Cybersicurezza: Piantedosi, non c’è allarme ma rafforzare protezione infrastrutture

- Per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “gli attacchi informatici segnalano un incremento del 138 per cento su base annua” ma al momento “non esiste un allarme cybersicurezza in Italia ma è indispensabile rafforzare la sicurezza delle reti e dei sistemi, con particolare riguardo al sistema delle infrastrutture critiche”. Lo ha chiarito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Affari costituzionali del Senato sulle linee programmatiche del dicastero. (Rin)