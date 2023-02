Speciale difesa: migranti, Caravelli, aumento flussi verso l'Italia determinato in parte da guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione irregolare ha visto un nuovo aumento dei flussi verso l’Italia, determinato in parte anche dagli effetti della guerra in Ucraina. Lo ha affermato il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, intervenendo alla presentazione pubblica della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza” per il 2022. A contribuire a questa dinamica, Caravelli ha poi citato la perdurante instabilità economica e politica in Libia e Tunisia. (Res)