Speciale difesa: Libia, relazione intelligence, Paese non ha compiuto passi significativi per ricomposizione scenario politico

- A un anno dalle mancate elezioni presidenziali e parlamentari previste per il 24 dicembre 2021, “la Libia non è riuscita a compiere passi significativi per la ricomposizione dello scenario politico ed è ancora priva di un quadro giuridico condiviso che permetta l’organizzazione di un nuovo e credibile percorso elettorale”. È quanto emerge dalla relazione dell'intelligence 2022 sulla "Sulla politica dell'informazione sulla sicurezza", pubblicata oggi. In particolare, con la nomina, a febbraio 2022, di Fathi Bashagha come premier del Governo di stabilità nazionale (Gsn) da parte della Camera dei rappresentanti di Tobruk, si è riproposta nel Paese una situazione di compresenza di due Governi paralleli – l’altro ha sede a Tripoli ed è guidato da Abdulhamid Dabiaba - che rivendicano ciascuno la propria legittimità a operare nell’intero Paese. “Ciò ha alimentato per tutto il corso dell’anno instabilità e tensioni, specie in occasione dei tentativi di Bashagha, tutti falliti, di entrare a Tripoli, e delle relative rese dei conti tra fazioni armate”, puntualizza il documento. Inoltre, “la scarsa incisività dell’azione onusiana, almeno fino alla nomina, a luglio, del nuovo rappresentante speciale del segretario generale Onu per la Libia, Abdoulaye Bathily, ha favorito il proliferare di iniziative locali e internazionali non coordinate e in contrasto tra loro”, aggiunge la relazione. (Res)