Speciale difesa: Ucraina, relazione intelligence 2022, conflitto sta marginalizzando "sfera integrazione" russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina ha mostrato “la marginalizzazione della sfera d’integrazione economico-securitaria russa”. E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza” presentata oggi. Se infatti, da un lato, “la Bielorussia è pienamente dipendente dal sostegno economico russo per far fronte alle sanzioni imposte dai Paesi occidentali per il ruolo di sostegno logistico alle Forze di Mosca, dall’altro, Armenia, Kirghizistan e Tagikistan si confronteranno con la diminuzione delle rimesse prodotte in Russia, dalle quali dipendono per sostentare buona parte del prodotto interno lordo”. Tale sviluppo, secondo l’intelligence, dovrebbe intensifica “il tentativo di quei governi di ritagliarsi spazi di autonomia da Mosca”. (Res)