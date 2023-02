Speciale difesa: Sahel, Caravelli, area potrebbe diventare nuovo fulcro del jihadismo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sahel potrebbe essere destinato a diventare il nuovo fulcro del jihadismo internazionale. Lo ha affermato il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, intervenendo alla presentazione pubblica della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza” per il 2022. A livello di minaccia terroristica, anche il conflitto in Ucraina vede la presenza di combattenti stranieri che potrebbero tornare verso l’Europa portando esperienza di combattimento, ha continuato il direttore dell'Aise. Il caso relativo ad Alfredo Cospito ha rafforzato infine i legami tra anarchici in Europa e quelli in Cile e Argentina, ha aggiunto Caravelli. (Res)