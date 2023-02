Speciale difesa: Ucraina, relazione intelligence 2022, Kazakhstan "prende distanze" da posizioni russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al conflitto in Ucraina è “significativa” la posizione del Kazakhstan “che sta ripetutamente prendendo le distanze dalle posizioni russe”. E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza” presentata oggi. Ciò, si legge nel documento, starebbe “a indicare l’intento di un distinto posizionamento internazionale” e “il prosieguo delle attività di ingerenza e influenza della Russia”. (Res)