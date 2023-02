Speciale difesa: migranti, relazione intelligence 2022, aumentate operazioni soccorso in mare da navi Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2022, è stato registrato un aumento del soccorso in mare effettuato dalle navi di organizzazioni non governative, principalmente nell’area salvataggio a mare (Search and Rescue, Sar) libica. È quanto emerge dalla relazione annuale 2022 sulla politica dell’informazione per la sicurezza della presidenza del Consiglio dei ministri, in cui si precisa che nel corso del 2022 l’incremento più significativo dell’attività di soccorso in mare ha comunque riguardato le operazioni del Dispositivo istituzionale (ad esempio Frontex, Guardia Costiera, Guardia di finanza). “Le attività Sar vengono spesso pubblicizzate sui social network dai facilitatori dell’immigrazione irregolare quale garanzia di maggiore sicurezza del viaggio verso l’Europa”, si legge poi nel rapporto, che aggiunge: “In tale contesto, la presenza di navigli Sar, infatti, rappresenta un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti, permettendo loro di adeguare il modus operandi in funzione della possibilità di ridurre la qualità delle imbarcazioni utilizzate, aumentando correlativamente i profitti illeciti, ma esponendo a più concreto rischio di naufragio le persone imbarcate”. (Res)