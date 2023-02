Speciale difesa: Tunisi, relazione intelligence, il Paese si è misurato con notevoli difficoltà finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia si è misurata con notevoli difficoltà finanziarie ed economiche, nel contesto di un quadro politico connotato da incertezze. È quanto emerge dalla relazione dell'intelligence 2022 sulla "Sulla politica dell'informazione sulla sicurezza", pubblicata oggi. Con le elezioni del 17 dicembre, distintesi per la bassa partecipazione al voto, “si è conclusa la tabella di marcia di riforme istituzionali avviata il primo gennaio scorso con un programma in sei tappe che ha rafforzato i poteri presidenziali”. In evidenza “anche la minaccia terroristica, notevolmente ridimensionata ma sempre all’attenzione di quelle autorità, specie in considerazione del rischio che il peggioramento delle condizioni sociali possa aumentare la permeabilità di frange della popolazione al proselitismo e a percorsi ‘autonomi’ di radicalizzazione”, conclude il documento. (Res)