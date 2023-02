Milano: con il “coach di quartiere” giochi e attività gratis all’aperto per bambini da 6 a 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività sportiva e giochi gratuiti all'aria aperta per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, gestiti da giovani volontari e volontarie coordinati da educatori ed educatrici professionali. Domani, mercoledì 1° marzo, arriva a Milano "Coach di Quartiere", un progetto di welfare di comunità, promosso dall'agenzia educativa non-profit L'ORMA che dal 2000 sviluppa e propone esperienze formative sportive ed espressive basate sull'educazione non formale. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino da Claudio Massa, Founder e Brand Ambassador de L'ORMA, e da Roberto Ciufoletti, Presidente di Opes Lombardia, alla presenza dell'assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva. "Coach di Quartiere" prevede un percorso di formazione non convenzionale per giovani volontari e volontarie, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, che opportunatamente guidati si occuperanno di realizzare nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre 2023 attività sportive gratuite per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni presso due parchi del Municipio 7: il Giardino Aido nel quartiere Baggio e i Giardini Helenio Herrera Gavilan in piazza Axum. (segue) (Com)