Milano: con il “coach di quartiere” giochi e attività gratis all’aperto per bambini da 6 a 11 anni (4)

- "Opes Lombardia da qualche mese ha dato vita a un percorso di informazione per gli enti no profit con un duplice obiettivo: avvicinare i concetti di terzo settore al mondo dell'associazionismo sportivo, da un lato, e offrire strumenti e attività tipicamente sportive a tutti gli enti che perseguono finalità sociali. 'Coach di Quartiere' è un progetto che rappresenta appieno questo nostro scopo – spiega Roberto Ciufoletti – Presidente di Opes Lombardia - e siamo fieri di sostenerlo e promuoverlo come best-practice di Sport & Terzo Settore". La formazione per i volontari e le volontarie è stata avviata anche nei comuni di Lodi, Parabiago, Dalmine e Bergamo. "Coach di Quartiere" sarà inoltre proposto come best practice e format da esportare sul territorio nazionale, il prossimo 2 aprile nell'ambito di "SportCity Meeting" a Salsomaggiore Terme. (Com)