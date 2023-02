© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia slovacco, Karel Hirman, ha discusso con la società Westinghouse la possibilità di una fornitura di combustibile nucleare per le centrali nucleari in Slovacchia. Lo ha reso noto il quotidiano “Denik N”. La società statunitense produce tre tipi di combustibile, tra i quali c’è anche quello impiegato dai reattori Vver 440 attivi in territorio slovacco. (Vap)