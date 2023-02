Tunisia: arrestato ex ministro dell'Ambiente Mouakher per sospetta corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura del Tribunale di primo grado di Tunisi ha autorizzato l’arresto dell'ex ministro dell’Ambiente del governo guidato da Youssef Chahed, Riadh Mouakher. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm", secondo cui l’arresto sarebbe dovuto al coinvolgimento dell’ex ministro in un caso di corruzione finanziaria e amministrativa. Da settimane il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha avviato una vasta campagna di arresti di politici, uomini d’affari e giornalisti accusati di aver “cospirato contro la sicurezza dello Stato” dall’interno e dall’esterno del Paese. Tra le personalità di spicco finite in manette figurano leader politici islamisti come Khayam Turki, Abelhamid Jlassi, Faouzi Kammoun e Noureddine Bhiri, tutti vicini o membri del movimento islamico Ennahda, principale partito di opposizione che si ispira ai principi della Fratellanza musulmana. Colpisce inoltre l’arresto Noureddine Boutar, direttore generale di "Mosaique Fm”, la radio indipendente più ascoltata del Paese, talvolta critica nei confronti del potere. La campagna di arresti ha suscitato le preoccupazioni dell’Onu, della Germania e soprattutto degli Stati Uniti, il Paese che più di tutti ha influenza sul Fondo monetario internazionale (Fmi) con cui la Tunisia sta negoziando l’erogazione di un prestito di 1,9 miliardi di dollari, fondamentale per consentire al Paese di uscire dalla crisi economica. Da parte sua, il presidente Saied afferma che "la libertà di espressione è garantita e non c’è alcun legame con questi arresti, che piuttosto sono legati al complotto e alla corruzione”, mentre chi afferma che la libertà di espressione è minacciata in Tunisia “o non conosce la verità o la usa per offendere il suo Paese”.(Tut)