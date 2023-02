Bulgaria-Ucraina: colloquio ministri Energia, focus su approvvigionamento gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia della Bulgaria, Rosen Hristov, ha invitato l’Ucraina ad esplorare il mercato del gas dell’Europa centrale e sudorientale per diversificare le fonti d'approvvigionamento e raggiungere la sicurezza energetica. Hristov si è così espresso al termine di un incontro tenuto oggi a Stoccolma con l’omologo ucraino, Herman Hlushchenko, a margine della riunione informale del Consiglio dell'Unione europea su trasporti, telecomunicazioni ed energia. I due interlocutori, riferisce una nota del ministero dell’Energia bulgaro, hanno dedicato parte del confronto anche alle prospettive di cooperazione nel comparto del nucleare. Hristov ha evidenziato inoltre gli sforzi compiuti dall’esecutivo bulgaro per diversificare le fonti d’approvvigionamento di gas nel quadro della guerra, facendo riferimento all’inaugurazione di un interconnettore con la Grecia e a uno con la Serbia. Ciononostante, la Bulgaria dipende ancora parzialmente dalla Russia per il funzionamento della centrale nucleare di Kozloduy, nel nord del Paese, ha precisato il ministro bulgaro.(Seb)