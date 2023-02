Usa-Cina: relazione intelligence 2022, distanza ancora ampia in molti campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distanza tra l’economia degli Stati Uniti e quella della Cina è “ancora ampia” in molti campi, e “non è affatto scontato che il sorpasso, se mai si vedrà, sia questione di anni o di lustri”. Lo si legge in un passaggio della relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, presentata oggi a Roma. Secondo il rapporto, “a livello macroeconomico il rallentamento della crescita cinese rappresenta un nuovo equilibrio” e “la tendenza statunitense, di contro, rimane stabilmente in crescita”. “A livello finanziario la Cina è in forte ritardo a causa della sua riluttanza a liberalizzare i flussi di capitali. Inoltre, l’uso internazionale del renminbi rimane molto limitato per il commercio e per gli investimenti transfrontalieri. In relazione ad alcuni settori considerati strategici (aeronautica, semiconduttori, energetico, intelligenza artificiale, dispositivi medici), emerge come gli Stati Uniti siano leader globali, avanti a livello tecnologico, in grado di guidare l’innovazione globale. La Cina fa spesso affidamento sulla tecnologia straniera importata”, si legge nella relazione. L’intelligence ricorda come il confronto a livello demografico sia favorevole agli Usa. “La popolazione statunitense continuerà a crescere nel corso del secolo. Dal punto di vista del capitale umano, la Cina è agli ultimi posti tra i Paesi al suo livello di sviluppo; gli Stati Uniti partono da una posizione di netto vantaggio”.(Res)