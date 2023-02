Sicurezza: Parente, non abbiamo mai smesso di occuparci dell'anarcoinsurrezionalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto della sicurezza “non ha mai smesso” di occuparsi del fenomeno dell’anarcoinsurrezionalismo”. Lo ha detto il direttore dell’Aisi, Mario Parente, alla presentazione pubblica della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza” per il 2022. Parente ha evidenziato come non ci siano elementi per pensare a una saldatura tra formazioni anarchiche e altri gruppi criminali, ritenendo “improbabile” tale scenario. (Res)