Iran: relazione intelligence 2022, delicata la situazione interna

- Delicata la situazione interna in Iran, attraversato da importanti proteste a livello internazionale mosse da una parte della popolazione, soprattutto nelle province periferiche del Paese. È quanto emerge dalla relazione dell'intelligence 2022 sulla "Sulla politica dell'informazione per la sicurezza", pubblicata oggi. “Ulteriore ambito all’attenzione intelligence è stato il dossier nucleare, caratterizzato da uno stallo nelle trattative con gli Stati Uniti per il rilancio del Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa), i cui negoziati già avevano subìto un forte rallentamento a causa del progressivo allineamento iraniano alle posizioni della Russia in merito al conflitto in Ucraina”, conclude il documento.(Res)