Trasporti: Rixi, Ferrobonus e Marebonus necessari strumenti di transizione

- Il ferrobonus e il marebonus dovranno essere "due utili e necessari strumenti di transizione". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, intervenendo alla presentazione del rapporto annuale del trasporto ferroviario merci italiano, realizzato da Fermerci in collaborazione con l'Osservatorio Logistica e Trasporto merci di Isfort. “L'investimento ferroviario – ha spiegato – sarà importante per il futuro della portualità italiana e dell'economia del nostro Paese. Abbiamo però bisogno di sburocratizzare e velocizzare le procedure e mettere in chiaro le criticità esistenti”. “Stiamo chiedendo all'Europa che ci sblocchi i fondi già impegnati nel Pnrr sull'ultimo miglio e per il rinnovo del materiale rotabile, sia locomotori che carri. I flussi di traffico che avremo nei prossimi anni – ha concluso – dovranno essere orientati soprattutto sul ferro per consentire il rinnovamento delle infrastrutture stradali”. (Rin)