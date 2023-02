Lombardia: Fontana, Bertolaso persona giusta, nei prossimi giorni chiuderemo l’accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che Guido Bertolaso sia la persona giusta, ma è inutile che anticipi delle cose se non abbiamo parlato ancora neppure dei posti e delle distribuzioni. Per ora abbiamo parlato soltanto della perimetrazione dei diversi assessorati. Purtroppo abbiamo dovuto rinviare un appuntamento che era stato già fissato (con il centrodestra, ndr), per fortuna adesso ci ritroveremo nei prossimi giorni e chiuderemo l'accordo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando con i giornalisti, a margine della chiusura dell'hub vaccinale al Palazzo delle Scintille di Milano, della possibilità che Bertolaso venga confermato nella nuova giunta. Rispondendo a chi gli ha riferito che Bertolaso ha detto di essere disponibile rimanere a condizioni precise e la politica ora deve decidere, Fontana ha replicato che "io credo che siano condizioni che abbiamo posto nella nostra attività amministrativa in tutti questi cinque anni. Credo che se Bertolaso non avesse respirato questa aria probabilmente se ne sarebbe andato dopo pochi giorni che era qui. Lui sa che questo fa parte del nostro dna". (Rem)