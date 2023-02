Sicurezza: Mantovano, da governo mandato a desecretare documenti su vicenda giornalisti Toni e De Palo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività di desecretazione è già stata avviata dai precedenti governi e l’attuale esecutivo ha dato mandato di desecretare circa 40 documenti relativi alla vicenda dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, alla presentazione della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza” per il 2022. I documenti in questione saranno resi disponibili presso l’Archivio di Stato, ha aggiunto Mantovano. (Res)