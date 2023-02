Ue-Ciad: Del Re, grazie a capo missione Cornelis per analisi "sempre acuta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La rappresentante speciale dell'Unione europea Emanuela Del Re ha ringraziato il capo missione Ue in Ciad, ambasciatore Kurt Cornelis, per "l'ottimo supporto nella mia missione a N'Djamena e per l'analisi sempre acuta sugli ultimi sviluppi nel Paese e nella regione". In un messaggio su Twitter, Del Re ha ringraziato anche la delegazione Ue "per il loro lavoro quotidiano". (Res)