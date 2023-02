Golfo: relazione intelligence, l’area rappresenta un quadrante di interesse per l’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area del Golfo, nel rappresentare un quadrante di particolare interesse per il nostro Paese, specie in materia di approvvigionamenti energetici, è rimasta alla stretta attenzione da parte del comparto intelligence soprattutto per i suoi equilibri politici. È quanto emerge dalla relazione dell'intelligence 2022 "Sulla politica dell'informazione sulla sicurezza", pubblicata oggi. In campo economico, in particolare, il documento sottolinea “quel processo di diversificazione economica intrapreso da anni dall’Arabia Saudita, la cosiddetta Vision 2030, che punta nel lungo periodo a smarcare parzialmente l’economia del Regno dai proventi petroliferi”. In termini di equilibri tra grandi potenze, “l’attività intelligence ha rilevato una crescente influenza della Cina, nonché della Russia, per lo più nell’ambito del cartello petrolifero Opec+”, evidenzia l’analisi. Nonostante una tregua di qualche mese (aprile-ottobre 2022), è ancora senza sostanziale sviluppo la crisi in Yemen, che vede contrapposti sul campo la milizia sciita locale Houthi, sostenuta dall’Iran, e le forze leali al Consiglio di presidenza, sostenute da una coalizione di Paesi sunniti. “La milizia Houthi, negli anni, ha accresciuto le proprie capacità offensive militari riuscendo nel 2022 a colpire più volte il territorio di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti con razzi o droni, rivendicando tali azioni come ritorsione per il loro coinvolgimento nel conflitto”, aggiunge la relazione. Il contesto yemenita “è ancor più gravato, poi, dalle attività dei gruppi terroristici tra i quali Al Qaeda nella Penisola arabica (Aqap) e, in misura residuale, gli affiliati locali dello Stato islamico. Anche in quest’area sono importanti le attività italiane volte ad assicurarne la stabilità considerando che il nostro Paese, nel corso del 2022, ha assunto il Comando della European Maritime Awareness-Emasoh, missione marittima europea finalizzata a garantire la sicurezza delle tratte marittime che passano dallo Stretto di Hormuz e a promuovere la riduzione delle tensioni regionali”, conclude la relazione.(Res)