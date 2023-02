Energia: relazione intelligence, con crisi problemi occupazionali a Nord, impatto su nuclei familiari a Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il perdurare o l’intensificarsi della crisi energetica determinata dal conflitto in Ucraina impatterà “il Centro-Nord sui piani occupazionale e della continuità aziendale in ragione di una maggiore concentrazione del tessuto imprenditoriale energivoro”, e dall’altro, “il Centro-Sud, su nuclei familiari e piccole realtà industriali, considerati i più bassi livelli reddituali e di concentrazione industriale”. E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza” presentata oggi. (Rin)