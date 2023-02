Campidoglio: De Santis (CR), incompresibile no a Odg su bilancio per dipendenti anagrafe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela legale degli ufficiali di anagrafe e di stato civile, alle prese con taluni aspetti contraddittori della direttiva del sindaco sulla residenza agli occupanti abusivi "è un passo doveroso che questa amministrazione avrebbe dovuto compiere per supportare i propri dipendenti in un momento di estrema difficoltà". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Proprio per questo, la bocciatura di un mio ordine del giorno che mira a dare tale opportunità ai suddetti dipendenti capitolini mediante apposita convenzione con l'ordine degli avvocati appare illogica e incomprensibile - aggiunge -. E così il Campidoglio da un lato impartisce agli ufficiali una serie di prescrizioni contrastanti con la normativa nazionale e dall'altro non dà loro certezza in merito alle procedure da seguire, lasciandoli completamente soli. Con l'aggravante di rifiutare il contributo di chi prova a dare un proprio contributo alla questione in maniera propositiva e con senso di responsabilità. Ci auguriamo che questa amministrazione inizi a ragionare piu sui contenuti che sulla base di mere considerazioni ostruzionistiche di carattere politico. Ne trarrebbero giovamento sia le istituzioni capitoline sia, soprattutto, i cittadini romani". (Com)