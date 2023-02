Russia: governatore regione di Mosca, drone caduto vicino Kolomna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone è caduto nei pressi della città di Kolomna, nella regione di Mosca. Come ha affermato su Telegram il governatore della regione di Mosca, Andrej Vorobjev, l'obiettivo dell'attacco sarebbero delle infrastrutture civili. "L'incidente si è verificato vicino al villaggio di Gubastovo, l'obiettivo del drone era probabilmente una infrastruttura civile che però non è stata danneggiata. Non ci sono vittime o danni. Il servizio per la sicurezza federale (Fsb) e le altre autorità competenti si occupano della situazione, i residenti non sono in pericolo", si legge nel messaggio.(Rum)