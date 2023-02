Industria: Capone (Ugl), investire su processi di transizione per difendere la sovranità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

La conferenza nazionale sulle politiche industriali "annunciata dal ministro Urso è un segnale importante che va nella direzione auspicata dall'Ugl. Il confronto con le parti sociali e con le forze produttive è fondamentale per vincere la sfida della competitività e per rilanciare il Sistema Paese. Il piano da 300 miliardi di dollari varato dagli Stati Uniti impone l'adozione di misure strutturali di medio e lungo periodo a livello comunitario". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla proposta di una conferenza nazionale sulle politiche industriali annunciata dal ministro Adolfo Urso. "In tal senso, è prioritario rendere flessibili le risorse stanziate tramite il Pnrr e il Repower Eu, individuando, al contempo, nuovi strumenti come il Fondo sovrano europeo. È necessario, pertanto, investire su misure dirette a sostenere i processi di transizione in atto per salvaguardare la sovranità tecnologica e l'autonomia strategica dell'Unione europea sulle materie prime, scongiurando, così, la dipendenza economica dalla Cina", ha concluso.