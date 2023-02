© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo dell’Italia all’Ucraina non avviene solo a livello militare ma anche in termini di strumentazione civile, come nel caso dei due trasformatori di elettricità che fornirà il Sistema Italia. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, alla presentazione della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza” per il 2022. (Res)