Energia: relazione intelligence 2022, conflitto in Ucraina aumenta attenzione su integrità infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze del conflitto in Ucraina hanno mostrato le vulnerabilità ma anche la capacità di resilienza del sistema di approvvigionamento del gas naturale: in questo contesto è stato prioritario il supporto informativo dell’intelligence nazionale alla tutela dell’integrità delle infrastrutture energetiche. E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza” presentata oggi. Tali infrastrutture sono “esposte a una minaccia vieppiù aggressiva e potenzialmente esprimibile, oltre che attraverso lo strumento cyber, anche con iniziative a carattere convenzionale, come nel caso dell’attacco ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 dello scorso settembre”, si legge nelle relazione. “In tale fase di implementazione della strategia europea di affrancamento dalla dipendenza dalla Russia, nella quale i nuovi terminali di importazione sono ancora in fase di realizzazione, le infrastrutture esistenti, utilizzate con crescente intensità, diventano infatti obiettivi altamente paganti per gli attori ostili”, aggiunge il documento.(Res)