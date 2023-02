Spagna: nel 2021 la Chiesa cattolica ha ottenuto 320 milioni di euro da dichiarazione redditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la Chiesa cattolica spagnola ha ricevuto poco più di 320 milioni di euro attraverso l'imposta sul reddito delle persone fisiche dello 0,7 per cento, l'8,5 per cento in più (25,3 milioni in più) rispetto all'anno precedente. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", il vice segretario generale per gli affari economici della Conferenza episcopale spagnola (Cee), Fernando Gimenez Barriocanal, ha evidenziato che si tratta di una cifra record. Inoltre, il numero di dichiarazioni a favore della Chiesa è aumentato di 84.201 unità, più del doppio rispetto all'anno precedente. In totale, più di 8,5 milioni di spagnoli hanno barrato la casella destinata alla Chiesa cattolica nella loro dichiarazione dei redditi.(Spm)