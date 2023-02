Italia-Russia: relazione annuale intelligence, sanzioni hanno causato perdita interscambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le implicazioni per l’Italia e l’Europa delle sanzioni economico-finanziarie alla Russia si declinano, innanzitutto, in una perdita di interscambio commerciale. E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza” presentata oggi. Come si legge nella relazione, “le esportazioni italiane valevano 7,7 miliardi di euro nel 2021, una quota minoritaria (l’1,5 per cento) dell’export complessivo ammontante a 516 miliardi di euro, ma significativo per determinate filiere aziendali storicamente presenti in Russia”. Quanto alle importazioni, riporta il documento, “l’Italia si riforniva dalla Russia, oltre che di combustibili fossili, di quote significative di prodotti ferrosi, argilla, alluminio, rame e platino. Tali flussi di materie prime, sebbene non direttamente oggetto di sanzioni, hanno subìto rincari di prezzo e/o interruzioni, con un inevitabile impatto sul tessuto industriale nazionale ed europeo”.(Res)