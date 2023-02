Regno Unito: ricerca di mercato, un quarto delle famiglie in difficoltà a causa dei prezzi generi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quarto delle famiglie britanniche afferma di avere difficoltà finanziarie a causa dell'inflazione dei prezzi dei generi alimentari, che ha raggiunto il livello più alto mai registrato, attestandosi al 17,1 per cento. Sono i dati della società di ricerche di mercato Kantar, ripresi dal quotidiano "The Guardian". Le famiglie che non hanno cambiato le proprie abitudini di acquisto, sempre secondo la ricerca, spendono 811 sterline (circa 920 euro) l'anno in più in generi alimentari rispetto a 12 mesi fa.(Rel)