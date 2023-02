© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna confondere l’attività di soccorso in mare con quella di intelligence. Lo ha affermato il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni, alla presentazione della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza” per il 2022. L’intelligence lavora sul contrasto all’operato dei trafficanti come altri fenomeni criminali, ha ricordato Belloni. (Res)