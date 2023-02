Migranti: Osnato (Fd’I), Piantedosi competente, no dicotomia buoni-cattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Piantedosi “è persona di grandissimo spessore umano, di elevata competenza tecnica e di cristallino rispetto per lo Stato e accusarlo di disinteresse verso i migranti e le vittime della tratta dei migranti è offensivo, innanzitutto verso la verità, poi verso gli operatori degli apparati dello Stato quotidianamente impegnati nel salvare migliaia di vite in pericolo nel Mediterraneo e infine verso il ministro stesso". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze a Montecitorio in merito alle polemiche seguite al naufragio del barcone carico di migranti davanti alle coste della Calabria. "Credo che l'intelligenza e la sincerità che ognuno di noi deve rispettosamente porre nell'affrontare il tema dell'immigrazione debba condurci ad abbandonare la dicotomia 'buoni pro migranti/cattivi anti migranti' che una parte dell'opposizione ha fatto propria nella speranza di poter aggirare, così, la convinzione ormai consolidata anche in seno al Consiglio europeo, che i confini europei vadano presidiati e che le navi dei trafficanti di persone non debbano più salpare: solo così il dibattito potrà consentire di ricercare soluzioni proficue e condivise", ha concluso. (Rin)