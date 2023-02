Ucraina: Prodi su proposta cinese, dialogo per pace comincia da curve, non da rettilinei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al conflitto in Ucraina la vicinanza del Pd di Schlein "deve essere forte e chiara, siamo europei". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a "Forrest" su Radio1 Rai. "C'è bisogno anche di una costruzione di pace", anche in questo caso "vedo un indurimento" del Paese, ha aggiunto. "I cinesi lanciano una proposta molto vaga, alla cinese, in cui la risposta la si aspetta tra 27 anni", però "Zelensky che non è certo l'ultimo arrivato dice è bene ascoltare, mentre tutti gli altri a cominciare dagli americani" sostengono che "sono tutte falsità. E' molto probabile" ma "il dialogo di pace comincia non dai rettilinei, ma delle curve", ha osservato l'ex presidente della Commissione europea. (Rin)