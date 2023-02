Sicurezza: Belloni, puntare su professionalità per mantenere l'intelligence competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per permettere all’intelligence di restare competitiva, il comparto per la sicurezza nazionale punta alla professionalità, al senso dello Stato e alla capacità di cooperare con le altre istituzioni. Lo ha affermato il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni, alla presentazione della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza” per il 2022. Fondamentale è poi il lavoro con le altre realtà della altre agenzie in Europa, anche se oggi “non esiste un’intelligence europea”, ha aggiunto Belloni. (Res)