Campidoglio: Caudo-Biolghini (Rf), ok a tre Odg su bilancio a difesa della collettività

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Contrasto alla povertà, all'impoverimento e alle tossicodipendenze "sono le nostre priorità politiche per questo bilancio di Roma Capitale e lo abbiamo ribadito con tre ordini del giorno". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Roma futura, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini. "Siamo partiti dalla stazione Termini che nelle ultime settimane è finita al centro delle cronache come luogo di degrado e di tutto quello che non va in città - spiegano -. La colpa per l'insicurezza che si vive lì è stata attribuita, incredibilmente, alla presenza delle persone senza fissa dimora. Una crisi sociale di questa grandezza non può essere scaricata sugli ultimi con divieti che nascondono il problema della mancanza di un alloggio decente e di quanto necessario a una vita appena dignitosa. Abbiamo chiesto al sindaco Gualtieri e all'amministrazione un approccio solidale e inclusivo, prevedendo un percorso di accoglienza a persone in evidente stato di difficoltà sociale". (segue) (Com)