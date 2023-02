Campidoglio: Caudo-Biolghini (Rf), ok a tre Odg su bilancio a difesa della collettività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo, poi, portato all'attenzione dell'Aula il tema delle dipendenze - proseguono Caudo e Biolghini -. Negli anni passati, il Comune di Roma e l'Agenzia per le tossicodipendenze non hanno finanziato alcun servizio sociale e socio-sociosanitario. Inoltre, le caratteristiche del fenomeno sono profondamente mutate e aggravate dalla solitudine causata dalla pandemia. Per questo, è necessario adeguare i servizi di Roma Capitale adottando nuove politiche di prevenzione, di riduzione del danno, di cura e di inclusione sociale in stretta integrazione con le Asl e il Terzo settore. La crisi economica e l'aumento dei costi ha colpito anche le case famiglia: un servizio pubblico in cui al centro è la persona e chi lavora per lei. Serve prevedere ogni utile percorso volto a garantire annualmente il corretto funzionamento di strutture sia per i cittadini utenti sia per i lavoratori. Con questi tre ordini del giorno - concludono - ci siamo messi dalle parte delle esigenze quotidiane della collettività e a difesa dei servizi pubblici garantiti da Roma Capitale". (Com)