Francia: treno Lione-Ginevra bloccato per 5 ore

- I passeggeri del treno regionale Lione-Ginevra sono rimasti bloccati per più di cinque ore nei vagoni senza acqua né elettricità la sera del 26 febbraio a causa di un albero caduto sui binari. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che il treno è rimasto bloccato alle 19:45 nel dipartimento dell'Ain dopo essere partito alle 18:34. Le forze dell'ordine sono intervenute per impedire ad alcuni passeggeri di scendere dal treno per raggiungere a piedi le destinazioni più vicine, passando per la foresta. (Frp)