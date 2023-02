Croazia: Istituto statistica, Pil quarto trimestre al +4 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia croata è cresciuta nel quarto trimestre del 2022 del 4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo dicono i dati preliminari pubblicati oggi dall'Ufficio di statistica del Paese (Dzs), secondo cui nell'intero 2022 il Pil è cresciuto del 6,3 per cento. L'ultimo trimestre del 2002 ha avuto una crescita più lenta rispetto al trimestre precedente, quando il Pil croato era cresciuto del 5,2 per cento. L'analisi segnala come sia comunque il settimo trimestre consecutivo in cui l'economia del Paese si sta riprendendo dalla crisi del coronavirus e questo grazie alla crescita di tutte le componenti del Pil, dai consumi personali alle esportazioni fino agli investimenti. Secondo i dati, i consumi delle famiglie sono aumentati nell'ultimo trimestre dell'1,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'export di beni e servizi è cresciuto del 14,2 per cento su base annua, quello delle merci del 13,4 per cento e dei servizi del 13,9 per cento, mentre gli investimenti lordi in capitale fisso sono aumentati nell'ultimo trimestre del 9,6 per cento su base annua. I dati rivelano che la crescita a livello annuale dell'economia croata è stata superiore alla media dell'Unione europea, mentre a livello trimestrale è stata inferiore alla media comunitaria. (Seb)