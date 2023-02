Kazakhstan: segretario di Stato Usa incontra presidente Tokayev e omologo Tleuberdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato ricevuto oggi ad Astana dal presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, e dall’omologo Mukhtar Tleuberdi. Lo rende noto il dipartimento di Stato. La visita in Kazakhstan del capo della diplomazia degli Stati Uniti, ha dichiarato Tokayev prima dell’incontro, è destinata a dare ulteriore impulso alla cooperazione strategica tra i due Paesi. “Abbiamo costruito un partenariato ottimo e affidabile nel lungo periodo in molte aree d’importanza strategica come la sicurezza, l’energia, il commercio e gli investimenti. Siamo pronti a proseguire su questa strada e colgo questa opportunità per esprimere il nostro apprezzamento per il fermo e continuo sostegno degli Stati Uniti per la nostra indipendenza, integrità territoriale e sovranità”, ha aggiunto il presidente kazakho. (segue) (Res)