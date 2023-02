Kazakhstan: segretario di Stato Usa incontra presidente Tokayev e omologo Tleuberdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken, da parte sua, ha ricordato gli importanti passi in avanti nelle relazioni bilaterali negli ultimi due anni. “I rapporti sono forti e si rafforzeranno sempre di più: siamo impegnati in questo senso”, ha sottolineato il segretario di Stato, che ad Astana avrà una riunione nel formato C5+1 con i rappresentanti dei cinque Paesi dell’Asia centrale. “Vogliamo impegnarci in un lavoro pragmatico per unire la regione, creare connessioni e connettività, e concentrarci sulle questioni pratiche. Credo che questo andrà a beneficio di tutti i popoli dell’Asia centrale, ma anche degli Stati Uniti. Siamo impegnati ai più alti livelli”, ha aggiunto Blinken. (segue) (Res)