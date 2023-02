Kazakhstan: segretario di Stato Usa incontra presidente Tokayev e omologo Tleuberdi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il precedente incontro con Tleuberdi, Blinken ha confermato “il forte sostegno per la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale del Kazakhstan”. “A volte pronunciamo delle parole che non hanno significato. Questa volta avranno più risonanza che mai”, ha detto ancora il capo della diplomazia Usa. Il ministro kazakho, da parte sua, ha ricordato l’ultimo incontro tra i due, avvenuto a settembre a New York a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Ci sono stati risultati positivi per il nostro dialogo strategico, in particolare rispetto al gruppo di lavoro per i diritti umani. Siamo pronti a rafforzare però la cooperazione anche su questioni chiave dell’agenda globale come l’energia, la sicurezza, la crisi alimentare, il cambiamento climatico e la connettività economica”, ha aggiunto Tleuberdi. (Res)