Imprese: fonti stampa, spagnola Ohla metterà sul mercato la divisione servizi per ridurre debito

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ohla metterà presto sul mercato il 50 per cento che controlla del centro Canalejas di Madrid e il 100 per cento della divisione servizi, specializzata in attività di facility management. Secondo quanto riferito da fonti del settore consultate dal quotidiano "El Economista", con questo piano di dismissioni l'azienda intende stabilizzare la propria posizione finanziaria riducendo il debito a circa 200 milioni di euro con un rapporto di margine operativo lordo (Ebitda) in linea con quanto richiesto dai mercati finanziari. Queste due vendite si aggiungono a quella del centro ospedaliero dell'Università di Montreal (Chum), in Canada, già in corso. Ohla prevede di completare le tre operazioni tra la seconda metà del 2023 e i primi mesi del 2024. In questo modo, si concentrerà sulle attività di costruzione e concessioni e, in un ruolo secondario, sull'area sviluppo con particolare attenzione al settore immobiliare, seguendo le orme di concorrenti come Ferrovial, Sacyr e Acs. (Spm)