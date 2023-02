Kirghizistan-Usa: segretario di Stato Blinken incontra ministro Esteri Kulubaev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri del Kirghizistan, Jeenbek Kulubaev, a margine della riunione ministeriale del formato C5+1 tra gli Stati Uniti e i Paesi dell’Asia centrale ad Astana, in Kazakhstan. “Siamo orgogliosi del partenariato che abbiamo costruito negli ultimi 30 anni con il Kirghizistan. Abbiamo un impegno verso la vostra sovranità, la vostra integrità territoriale, la vostra indipendenza, e vogliamo continuare ad approfondire la cooperazione per far progredire i valori democratici, la prosperità economica, l’interconnettività regionale, e per confrontarci sui problemi comuni”, ha affermato Blinken prima della riunione. “Dopo il nostro ultimo incontro a New York mi aspettavo che ci saremmo visti in Kirghizistan. Tuttavia, comprendo la decisione di incontrarci qui, come fanno i veri amici”, ha detto da parte sua Kulubaev. (segue) (Res)