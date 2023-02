Kirghizistan-Usa: segretario di Stato Blinken incontra ministro Esteri Kulubaev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro kirghiso ha espresso “apprezzamento per tutta l’assistenza statunitense negli ultimi tre decenni”, che “ha contribuito alla costruzione di un Kirghizistan democratico, che ha una forte società civile, che protegge i diritti umani e le libertà fondamentali e che organizza elezioni la cui regolarità è riconosciuta a livello internazionale”. In altre parole, ha aggiunto Kulubaev, il Kirghizistan “è diventato un avamposto democratico”: “Siamo pronti a far progredire la nostra cooperazione bilaterale sulla base dell’amicizia e dell’uguaglianza, del mutuo rispetto, prendendo in considerazione i rispettivi interessi. Credo che i nostri Paesi condividano l’obiettivo strategico di salvare l’indipendenza, la sovranità, l’integrità territoriale e la sicurezza del Kirghizistan, di sviluppare l’economia nazionale e di rafforzare lo stato di diritto, la democrazia e la società civile”, ha concluso il capo della diplomazia di Bishkek. (Res)