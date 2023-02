India: exit poll, incertezza in Meghalaya e vittoria di misura Bjp e alleati in Nagaland e Tripura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli exit poll delle elezioni statali del Meghalaya, del Nagaland e del Tripura prospettano una situazione di incertezza nel Meghalaya e una vittoria di misura del Partito del popolo indiano (Bjp) e dei suoi alleati nel Nagaland e nel Tripura. Gli scrutini saranno effettuati il 2 marzo. Gli exit poll sono stati pubblicati in seguito alle elezioni di ieri nel Meghalaya e nel Nagaland, mentre nel Tripura si è votato il 16 febbraio. L’assemblea legislativa del Meghalaya conta 60 membri. Il capo del governo uscente è Conrad Sangma, leader del Partito nazionale del popolo (Npp), capofila, con una maggioranza relativa di 20 seggi, dell’Alleanza democratica del Meghalaya (Mda), di cui fa parte, in posizione minoritaria, anche il Partito del popolo indiano (Bjp). Il principale partito di opposizione è l’All India Trinamool Congress (Tmc). La media degli exit poll relativi al Meghalaya, dove l’affluenza è stata del 74,32 per cento, assegna all’Npp 21 seggi e al Bjp sei; sei anche al Congresso nazionale indiano (Inc) e i restanti distribuiti tra varie forze politiche minori. (segue) (Inn)