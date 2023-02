India: exit poll, incertezza in Meghalaya e vittoria di misura Bjp e alleati in Nagaland e Tripura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Nagaland (affluenza all’84,69 per cento) ha un’assemblea legislativa con 60 seggi, con un governo uscente guidato da Neiphiu Rio del Partito nazionalista democratico progressista (Ndpp), capofila dell’Alleanza democratica unita (Uda), comprendente anche il Bjp. Secondo la media degli exit poll la coalizione ha superato la soglia della maggioranza, confermando i 41 seggi che aveva. Infine, nel Tripura (affluenza all’ 87,63 per cento), anch’esso con un’assemblea di 60 membri, in cui il Bjp aveva la maggioranza assoluta ed era alleato col Fronte del polo indigeno del Tripura (Ipft) nell’Alleanza democratica nazionale (Nda), si attende una conferma della situazione, con l’Nda a quota 33 nella media degli exit poll. (Inn)